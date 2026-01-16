Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressungen in Bismarck und Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen in zwei Fällen von räuberischer Erpressung.

Am Donnerstagnachmittag, 15. Januar 2026, gegen 14 Uhr sprach eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen am Busbahnhof in Buer an. Der Gelsenkirchener saß auf einer Bank, als zwei der Jugendlichen neben ihm Platz nahmen. Nach einem kurzen Gespräch verwickelt hatten, forderten sie Geld und drohten mit Gewalt. Der 14-Jährige gab ihnen sein Portemonnaie, aus dem die Gruppe das Bargeld hinausnahm. Als sie die Bankkarte in der Geldbörse entdeckten, forderten sie auch die PIN-Nummer. Das verweigerte der Gelsenkirchener, ebenso wie die Aufforderung, die Gruppe zur Bank zu begleiten. Daraufhin ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten mit dem Bargeld.

Alle drei Tatverdächtigen waren etwa 16 bis 17 Jahre alt. Einer von ihnen war etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug eine graue Slim-Fit-Hose sowie eine schwarze Jacke. Ein zweiter war etwa 1,80 Meter groß, von äußerst schmaler Statur und trug einen kleinen Oberlippenbart. Der dritte Jugendliche in der Gruppe war ebenfalls 1,80 Meter groß.

Gegen 15 Uhr hielten dann zwei unbekannte Jugendliche einen 13-jährigen sowie einen 14-jährigen Gelsenkirchener auf der Marschallstraße in Bismarck, in Höhe der Haltestelle "Bergwerk Consolidation", an. Sie drohten den Gelsenkirchenern Gewalt an und durchsuchten den 14-Jährigen nach Bargeld. Weil sie keines bei ihm fanden, ließen die Jugendlichen von den Gelsenkirchenern ab.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren. Einer der beiden war von schmaler Statur, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, dunkle Haare und trug eine Kappe sowie eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Der andere war ähnlich groß und von deutlich korpulenterer Statur. Er trug eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Zudem hatte er ebenfalls eine Kappe über seinem kurzen, dunklen Haar auf.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die die jeweilige Situation beobachtet haben und die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell