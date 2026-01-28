Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Alkoholisierter Aggressor bedroht und bespuckt DB-Mitarbeiter- Bundespolizei nimmt Mann im Bahnhof Altona in Gewahrsam-

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein alkoholisierter Mann (m.34) am 27.01.2026 gegen 19.35 Uhr zunächst mehrfach gegen das Alkoholkonsumverbot im Bahnhof Altona verstoßen haben.

"Mehrfache Aufforderungen eingesetzter DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter das Biertrinken einzustellen und den Bahnhof zu verlassen, soll der Aggressor umgehend mit übelsten Beleidigungen und Bedrohungen gegen die DB-Mitarbeiter sowie auch ihren Familienangehörigen quittiert haben."

Als die DB-Mitarbeiter einen Platzverweis durchsetzen wollten, soll der Aggressor einem DB-Mitarbeiter (m.23) direkt in das Gesicht gespuckt haben. Bis zum Eintreffen zwischenzeitlich angeforderter Bundespolizisten konnten die Sicherheitsdienstmitarbeiter den Beschuldigten vor Ort fixieren. Auch gegenüber einer eingesetzten Streife der Bundespolizei reagierte der deutsche Staatsangehörige äußerst aggressiv und musste unter Androhung von polizeilichen Zwangsmaßnahmen gefesselt zum Funkstreifenwagen verbracht werden. Beim Eintreffen am Bundespolizeirevier Altona in der Harkortstraße mussten die Polizeibeamten Zwangsmaßnahmen gegen den Beschuldigten anwenden, da er sich weigerte den Streifenwagen zu verlassen.

"Ein im Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Bei der Durchsuchung der Bekleidung entdeckten die eingesetzten Bundespolizisten ein mitgeführtes Pfefferspray und stellten dieses sicher".

Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit fest. Im Anschluss bekam der 34-jährige Aggressor in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit sich zu beruhigen und wurde später wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung) wurden gegen den polizeilich bekannten Mann eingeleitet. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg übernimmt die weiteren Ermittlungen.

