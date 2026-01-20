Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt

Hamburg (ots)

Am 19.01.2026 gegen 09:45 Uhr stellte eine Präsenzstreife der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann fest, der trotz bestehenden Verbots Tauben fütterte. Als er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, zeigte sich der 48-Jährige uneinsichtig und reagierte sofort aggressiv auf die Einsatzkräfte.

Daraufhin wurde die Identität des Deutschen festgestellt. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war im Juli 2025 u. a. wegen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Da er unbekannten Aufenthalts war, wurde er nun festgenommen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige in die Haftanstalt eingeliefert.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell