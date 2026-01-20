Bundespolizeiinspektion Hamburg
BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt
Hamburg (ots)
Am 19.01.2026 gegen 09:45 Uhr stellte eine Präsenzstreife der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann fest, der trotz bestehenden Verbots Tauben fütterte. Als er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, zeigte sich der 48-Jährige uneinsichtig und reagierte sofort aggressiv auf die Einsatzkräfte.
Daraufhin wurde die Identität des Deutschen festgestellt. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war im Juli 2025 u. a. wegen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Da er unbekannten Aufenthalts war, wurde er nun festgenommen.
Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige in die Haftanstalt eingeliefert.
RH
Rückfragen bitte an:
Robert Hemp
Telefon: 0174 2088415
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord
Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell