Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona: Per Haftbefehl gesuchter Mann bedroht Reisenden in WC-Anlage - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 18.01.2026 gegen 19:40 Uhr im Bahnhof Altona zu einer Bedrohung gegenüber einem 26-Jährigen gekommen sein.

Ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll demnach derart stark gegen die Toilettentür geschlagen haben, dass der sich darin befindliche Mann die Tür zusätzlich sichern musste.

Außerdem soll der Tatverdächtige den Mann mehrfach bedroht haben. Der 26-Jährige verließ daraufhin die WC-Anlage und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen noch im Bahnhof Altona antreffen und vorläufig festnehmen. Eine Überprüfung der Personalien des 42-Jährigen ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er wurde u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, wobei die Zeit in Untersuchungshaft (insgesamt etwa drei Monate) anzurechnen ist. Da er sich der Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde er nun festgenommen.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier in Altona zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Haftanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell