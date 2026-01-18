Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Hamburg (ots)

Die u.a. mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 17.01.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Das Fanverhältnis der Fanszenen wurde im Vorfeld als feindschaftlich eingestuft, sodass sich die Bundespolizei personell dementsprechend mit ca. 120 Einsatzkräften auf diese Lage einstellte.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen.

Ca. 520 Fans (davon ca. 260 als Risikofans eingestuft) von Mönchengladbach erreichten mittels der Bahn Hamburg. Eine Gruppierung von ca. 320 Fans (davon ca. 250 Risikofans) wurde unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen ab dem Bahnhof Harburg auf der Fahrt mit einem Fernverkehrszug bis zum Bahnhof Altona begleitet. Anschließend fuhr diese Gruppierung ebenfalls unter bundespolizeilicher Begleitung weiter mit einer Sonder-S-Bahn zum S-Bahnhof Othmarschen.

Nach dem Spiel fuhr die Gruppierung der ca. 320 Fans angereisten Mönchengladbach-Fans mit einer Sonder-S-Bahn unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen vom S-Bahnhof Othmarschen zum Bahnhof Altona. Von dort reiste diese Gruppierung mit einem Fernverkehrszug in Richtung Mönchengladbach aus Hamburg ab.

Bei diesem Einsatz wurden insgesamt 5 Strafverfahren mit Fußballbezug eingeleitet.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging auf.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz sehr gut.

