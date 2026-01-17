PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Super Recogniser erkennt mit Haftbefehl gesuchte Person wieder - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei - 1 Jahr Freiheitsstrafe

Hamburg (ots)

Am 16.01.2026 gegen 23:05 Uhr nahmen sogenannte Super Recogniser der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 48 Jahre) im Bahnhofsumfeld des Hamburger Hauptbahnhofs fest.

Eine Überprüfung der Personalien des deutschen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat "Besonders schwerer Fall des Diebstahls" Gesuchte muss eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr verbüßen.

Der 48-Jährige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Er wollte keine Familienangehörigen kontaktieren. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Erklärung Super Recogniser:

Super Recogniser haben eine exzellente Gesichtserkennungsfähigkeit und betrachten das Gesicht einer Person ganzheitlich, prägen es sich ein und sind auch nach sehr langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen in der Lage dieses wiederzuerkennen.

