Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Auseinandersetzung nach Versammlung, Zeugenaufrufe nach Straßenverkehrsgefährdungen und sexuellem Übergriff sowie Verkehrsunfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tätliche Auseinandersetzung nach Versammlung

Auf dem Heilbronner Kiliansplatz kam es am Dienstagabend im Nachgang zu einer Demonstration zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 17:15 Uhr begann die Versammlung unter dem Motto "Aktuelle Lage in Nord-Ost-Syrien" zu der sich in der Spitze circa 350 Teilnehmer eingefunden hatten. Die Versammlung wurde zwischenzeitlich von einem Passanten gestört, der mehrfach versuchte die Teilnehmer zu provozieren. Der 43-Jährige wurde zur Feststellung seiner Identität aufs Polizeirevier Heilbronn gebracht und anschließend entlassen. Nach dem Ende der Versammlung, gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem Kiliansplatz zu einer zunächst verbalen und schließlich körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Versammlungsteilnehmern und drei weiteren Personen. Die Polizei musste eingreifen um die Konfliktparteien voneinander zu trennen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete ein 18-Jähriger Widerstand, weshalb ihm Handschellen angelegt werden sollten. Dabei widersetzte sich der junge Mann so sehr, dass ein Polizist verletzt und dienstunfähig wurde. Gegen zwei weitere, an der Auseinandersetzung beteiligte Personen, wurden, ebenso wie gegen den 18-Jährigen, Anzeigen aufgenommen. Da sich noch auf dem Kiliansplatz befindliche Versammlungsteilnehmer mit der einen, an der Auseinandersetzung beteiligten Gruppe, solidarisierten, musste der Kiliansplatz schließlich von der Polizei geräumt werden.

A6/ Erlenbach: Unter Drogen am Steuer

Ein 39-Jähriger steuerte seinen Lkw am Dienstagmorgen unter Drogeneinfluss über die Autobahn 6 in Richtung Mannheim. Der Laster fiel einer Polizeistreife gegen 9:30 Uhr bei Erlenbach auf, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bei Untereisesheim reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagmorgen auf der A6 in Richtung Mannheim von dem Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

A81/ Untergruppenbach: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nachdem ein 27-Jähriger am Dienstagabend mit seinem BMW auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach wohl mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Der Mann fuhr gegen 23 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg als er auf Höhe von Untergruppenbach ohne zu blinken vom linken Fahrstreifen, quer über alle drei Spuren direkt auf den rechten Fahrstreifen gefahren sein soll. Dabei soll es beinahe zum Zusammenstoß mit einem Lkw gekommen sein. Daraufhin habe der Mann sein Fahrzeug, erneut ohne zu blinken, wieder direkt zurück auf die linke Fahrspur gelenkt und sei dabei fast mit der Betonleitwand kollidiert. Im Anschluss sei der 27-Jährige in Schlangenlinien über die linke Spur gefahren und wäre dabei immer wieder auf die mittlere Spur oder nach links in die Nähe der Betonleitwand geraten. Bei daraufhin folgenden Überholmanövern soll der BMW-Lenker anderen Verkehrsteilnehmern sehr dicht aufgefahren sein. Zudem hätten mehrere Lkw-Fahrer seitlichen Kollisionen mit dem BMW nur durch Ausweichen nach rechts entgehen können. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 27-Jährige an, kurzzeitig eingeschlafen zu sein. Zeugen, die die Fahrweise am Dienstagabend beobachten konnten oder von dem BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Güglingen: Unfall mit hohem Sachschaden

In Güglingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall dessen Schäden sich auf schätzungsweise rund 50.000 Euro belaufen. Ein 80-Jähriger war gegen 8:30 Uhr in seinem Nissan auf der Stockheimer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes kollidierte. Der Nissan wurde durch die Wucht des Aufpralls nach oben gehebelt und kippte zunächst auf die Seite und dann aufs Dach. Zudem wurde der Mercedes auf einen dahinter geparkten Porsche geschoben. Der 80-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Neckarsulm: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Eine junge Frau wurde am Samstagabend in Neckarsulm Opfer eines sexuellen Übergriffs. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die 22-Jährige lief gegen 21:15 Uhr auf dem Gehweg entlang der Neckarstraße in Richtung des dortigen Bauhofs, als sie einen unbekannten Mann auf sich zukommen sah. Der Mann hielt die Frau fest und fasste ihr in den Intimbereich. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden, worauf der Unbekannte die Flucht antrat. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet haben soll, habe die Frau daraufhin angesprochen und sich kurz mit ihr unterhalten. Der unbekannte Angreifer wird wie folgt beschrieben: - Schwarz gekleidet - Trug eine schwarze Mütze - Hatte vermutlich helle Haare - Hatte eine normale Statur - Größer als 1,60 Meter - Etwa 30 bis 35 Jahre alt Die Polizei bittet den Zeugen, der mit der jungen Frau gesprochen hat, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Täter machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Wimpfen: Drei Unfälle in wenigen Minuten

Auf der Landesstraße 530 zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau kam es am Dienstagmorgen innerhalb nur weniger Minuten zu gleich drei Verkehrsunfällen. Gegen 5:30 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Daihatsu auf der Strecke in Richtung Bad Wimpfen, als sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier fuhr der Wagen zunächst eine Böschung hinauf, begann sich durch die Schräglage rückwärts zu überschlagen und kam schließlich wieder auf allen vier Rädern zum Stillstand. Die Frau blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber dennoch zur weiteren Überprüfung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Daihatsu war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 8.000 Euro. Keine 10 Minuten später fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Nissan von Bad Wimpfen in Richtung Bad Rappenau. Da zwei vorausfahrende Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge nach einer Rechtskurve leicht abbremsten, betätigte der Nissan-Lenker ebenfalls die Bremse. Dabei brach das Heck des Fahrzeugs aus und der Wagen geriet ins Schleudern. Das Auto kollidierte daraufhin mit dem entgegenkommenden Toyota einer 53-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls ins Schleudern geriet und in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf schätzungsweise 10.000 Euro. Der Toyota erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Fast zeitgleich fuhr ein 48-Jähriger auf der gleichen Strecke in Richtung Bad Wimpfen als er den Unfall vor sich auf der Fahrbahn bemerkte. Er bremste daraufhin seinen Suzuki ab und verlor auf der glatten Straße ebenfalls die Kontrolle über sein Gefährt. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr eine kleine Böschung hinauf. Hier blieb der Wagen stehen. Die Schäden blieben mit schätzungsweise rund 500 Euro insgesamt eher gering. Der Suzuki blieb fahrbereit und der 48-Jährige unverletzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell