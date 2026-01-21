Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall wirft Fragen auf, Unfallflucht, Gefährliches Überholmanöver - Zeugenaufruf

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

K3908/ Hardheim: Verkehrsunfall mit verletztem Mitfahrer - Fahrer flüchtig

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, ein verunfalltes Fahrzeug in einem Waldstück bei Hardheim. Vor Ort konnte ein beschädigter Pkw festgestellt werden, an dem sich Blutanhaftungen befanden. Personen befanden sich weder im Fahrzeug noch in dessen unmittelbarer Nähe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.01.2026) die Kreisstraße 3908 (K3908) von Schweinberg kommend in Richtung Pülfringen. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wo es schließlich zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde sehr wahrscheinlich ein nicht angegurteter Mitfahrer auf dem hinteren rechten Sitz schwer verletzt. Der Fahrer entfernte sich anschließend, vermutlich gemeinsam mit dem verletzten Mitfahrer sowie möglichen weiteren Insassen von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf wurde über ein Krankenhaus bekannt, dass ein 25-jähriger Mann gegen 03:30 Uhr von zwei weiteren Personen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Die Erklärung des Mannes zur Entstehung der Verletzungen wurde vom behandelnden Arzt als nicht plausibel eingeschätzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verletzten um den Mitfahrer aus dem Unfallfahrzeug handelt. Zudem wird angenommen, dass sich der Unfall am Dienstag, gegen 3 Uhr, ereignete. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität des Fahrers dauern an. Das verunfallte Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Lenker des VW geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, zu melden.

Walldürn: Pkw auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde auf dem Parkplatz am Bettendorfring in Walldürn eine schwarze Mercedes-Benz E-Klasse beschädigt. Die 82-jährige Besitzerin parkte den Pkw gegen 14:30 Uhr und stellte bei ihrer Rückkehr um kurz vor 20 Uhr Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Möglicherweise wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Anhand der Lackabtragungen am Mercedes-Benz ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Pkw des Verursachers um ein weißes Fahrzeug handelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Billigheim-Sulzbach: Durch Überholvorgang gefährdet - Fahrer eines grauen Sprinters gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es in Billigheim-Sulzbach zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei welchem mindestens eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet wurde. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem BMW gegen 16:15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Allfeld. Auf Höhe des Kindergartens (Hausnummer 77) näherte sich ein hinter ihr fahrender Mercedes-Benz Sprinter und überholte sie in der Tempo-30-Zone. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws musste die BMW-Fahrerin stark bremsen, damit sich der Überholende wieder rechtzeitig vor ihr einordnen konnte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der 25-jährige Fahrer des Mercedes-Benz konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche weitere Gefährdete des Vorfalls, insbesondere den Lenker des entgegenkommenden grauen Sprinters. Hinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

