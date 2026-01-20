Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Ladendiebstahl und Unfallflucht gesucht und Verkehrsunfall

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Ladendieb wird von Zeugen gestellt und flüchtet erneut

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagvormittag einem Ladendieb in Bad Rappenau gestohlene Sportschuhe abnahm und dem Besitzer zurückbrachte. Der Dieb entwendete gegen 10 Uhr aus einem Schuhgeschäft in der Raiffeisenstraße ein paar Schuhe und flüchtete damit in Richtung Bahnhof. Dort wurde der Ladendieb von dem unbekannten Zeugen eingeholt und ihm sein Diebesgut wieder abgenommen. Der Dieb flüchtete anschließend erneut durch die Unterführung am Bahnhof und verschwand unerkannt. Der Zeuge brachte die Sportschuhe daraufhin wieder zurück in die Filiale, hinterließ aber keine Kontaktdaten. Die Polizei bittet den Unbekannten und weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Ladendiebs geben können, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, unter der Telefonnummer 07264 95900, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag oder Montag einen in der Heilbronner Gymnasiumstraße geparkten Audi beschädigte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Audi stand zwischen 13 Uhr am Sonntagmittag und 10 Uhr am folgenden Vormittag am Fahrbahnrand. Vermutlich blieb eine unbekannte Person beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug an dem Audi hängen, unterließ es aber sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Schwaigern: Hoher Schaden bei missglücktem Überholmanöver

Auf rund 35.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen bei Schwaigern. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 7:30 Uhr in seinem BMW auf der Kreisstraße 2047 in Richtung Kirchhausen, als er einen vorausfahrenden Lkw und einen dahinterfahrenden Ford überholen wollte. Der Mann kündigte sein Fahrmanöver an und leitete den Überholvorgang ein, als die 55 Jahre alte Fahrerin des Fords ebenfalls zum Überholen ansetzte. Der Ford kollidierte daraufhin seitlich mit dem sich auf gleicher Höhe befindlichen BMW, der daraufhin gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn gedrückt wurde. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

