Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mann bei Brand verstorben, Diebstahl aus Pkw

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach: Mann erleidet durch Brand tödliche Verletzungen

Am Montagmittag kam es in der Straße "Griet" in Pfedelbach zu einem tragischen Unglücksfall. Ein 84-jähriger Mann verbrannte gegen 12 Uhr auf einem Anwesen Holz sowie weitere Gegenstände. Im weiteren Verlauf geriet die Kleidung des Mannes in Brand. Angehörige fanden den 84-Jährigen unweit der Feuerstelle am Boden liegend auf. Zu diesem Zeitpunkt war er noch ansprechbar, jedoch bereits schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er in der Nacht auf Dienstag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Pfedelbach: Bargeld aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag wurde in Pfedelbach eine Dose mit Bargeld aus einem Hyundai gestohlen. Die 51-jährige Fahrzeughalterin parkte ihren Pkw am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Orffstraße, auf Höhe der Hausnummer 22. Sie stellte bei ihrer Rückkehr am Montagmorgen, gegen 7:30 Uhr, fest, dass eine Dose mit Bargeld aus dem Auto entwendet worden war. In der Gummidichtung der Fahrertüre konnte ein Loch festgestellt werden. Vermutlich wurde die Türe mittels eines Drahtes gewaltsam geöffnet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

