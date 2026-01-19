Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Brand und Einbrüche

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Autofahrer fährt nach Unfall mit Kind davon

Nachdem am Sonntagnachmittag ein 9-Jähriger in Heilbronn-Böckingen beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Junge fuhr gemeinsam mit einem anderen Kind gegen 17:20 Uhr mit seinem Tretroller über eine rote Fußgängerampel in der Römerstraße. Der Fahrer eines aus Richtung Böckingen herannahenden Pkws erkannte die Kinder wohl zu spät und kollidierte mit dem 9-Jährigen. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Anstatt auszusteigen und sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der mit mindestens zwei Personen besetzte Wagen einfach weiter. Der 9-Jährige wurde von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wagens wird von den Kindern wie folgt beschrieben: - Circa 40 Jahre alt - Kurze, schwarze Haare - Schwarzer, flaumiger Vollbart - Trug eine schwarze Jacke Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum unbekannten Autofahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Frankenbach: Fahrzeugbrand greift auf Gebäude über

In der Nacht auf Samstag kam es in Heilbronn-Frankenbach zu einem Fahrzeugbrand, der einen hohen Sachschaden nach sich zog. Ein in einem Hof im alten Rathausweg abgestellter Citroen Jumper fing in den frühen Morgenstunden wohl wegen eines technischen Defekts Feuer. Die Flammen schlugen teils mehrere Meter aus dem Fahrzeug, bevor die Feuerwehr das in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen konnte. Durch den Brand wurden auch die Fassaden einer angrenzenden Garage und eines benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen nach mit etwa 70.000 Euro beziffert.

Bad Rappenau-Grombach: Zeugen nach Einbruch in Unternehmen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Unternehmen in Bad Rappenau-Grombach sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte öffneten zwischen Samstag und 3 Uhr am Sonntagmorgen gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Seewiesenweg und stiegen darüber in das Unternehmen ein. Der oder die Einbrecher hebelten anschließend in einem Sozialraum zwei Getränkeautomaten auf und stahlen die darin befindlichen Bargeldkassetten. Die Unbekannten machten sich zudem an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, es gelang ihnen allerdings nicht diesen zu öffnen. Ob weitere Dinge entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die am Samstag oder frühen Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen rund um den Seewiesenweg machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen brach eine unbekannte Person in eine Gaststätte in Heilbronn Sontheim ein. Zwischen 0:30 Uhr und 2:20 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gasthaus in der Hofwiesenstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob der Dieb etwas entwendete, bevor er unerkannt die Flucht antrat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Hofwiesenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein 78-Jähriger wurde am Samstagvormittag in Brackenheim von einem Auto angefahren. Der Mann wollte gegen 11 Uhr die Bürgerturmstraße an der Einmündung zur Georg-Kohl-Straße überqueren und wurde dabei wohl von einer 77 Jahre alten Autofahrerin übersehen. Die Frau wollte mit ihrem Hyundai von der Bürgerturmstraße in die Georg-Kohl-Straße abbiegen und kollidierte dabei mit dem die Straße querenden Senior. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 23 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Bad Friedrichshall schwer verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 16:20 Uhr auf der Hauptstraße, als er beim Rechtsabbiegen einen verkehrsbedingt auf der Fahrbahn wartenden Renault übersah. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zunächst auf den Pkw und dann auf den Asphalt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Renault blieb unbeschädigt und auch die Schäden am E-Scooter sind minimal.

