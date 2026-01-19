Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand, Einbruch und Scheibe von Pkw eingeschlagen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Haßmersheim: Technischer Defekt ursächlich für Brandgeschehen

Ein technischer Defekt war am Samstagmorgen vermutlich ursächlich für einen Brand in einem Haus in Haßmersheim. Kurz vor 10 Uhr wurde das Feuer in dem Gebäude in der Talstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich alle Bewohner bereits unverletzt aus dem Haus begeben. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden an dem aktuell nicht bewohnbaren Haus wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mosbach: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in Mosbach. Zwischen 23:15 am Samstagabend und 8 Uhr am darauffolgenden Morgen gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Holztores in den Keller des Gebäudes in der Hauptstraße. Anschließend wurden mehrere Einrichtungsgegenstände, ein Tablet, eine Kaffeemühle, Münzgeld sowie alkoholische Getränke im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Am frühen Sonntagmorgen verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Pkw in Mosbach. Zwischen 1:26 Uhr und 1:34 Uhr warf der Täter oder die Täterin eine Scheibe des in der Collekturgasse abgestellten Toyotas ein und entwendete den Verbandskasten, das Warndreieck sowie ein Paket mit Reinigungsmitteln von Toyota. Der entstandene Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell