Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit einem Verletzten

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Autofahrer von glatter Fahrbahn abgekommen Am Donnerstagabend kam ein Autofahrer bei Wemmersdorf mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Gegen 23 Uhr war der 34-jährige Mann auf der Kreisstraße 3953 von Wemmersdorf in Richtung Adelsheim unterwegs. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er zahlreiche Büsche und Sträucher im Böschungsbereich. Anschließend kam der Audi im dortigen Bachbett auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden, den die Polizei mit rund 5.000 Euro beziffert. Der Fremdschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Zur Bergung des PKW und zum Ausleuchten der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Adelsheim hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell