POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle und Streit auf Unternehmensgelände

Güglingen: Nissan-Fahrer verursacht mehrere Unfälle und versucht zu flüchten

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein Pkw-Lenker am Mittwochabend in Güglingen. Zunächst fiel der 32-Jährige auf, als er gegen 22:30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit von Pfaffenhofen in Richtung Güglingen fuhr. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr in der Eibensbacher Straße fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Mann geradewegs über den Kreisverkehr und kollidiert dort mit einem Baum. Auch dies hinderte den 32-Jährigen nicht daran seine Fahrt fortzusetzen. Die nächste Kollision ereignete sich schon wenige Meter später, als er mit dem BMW eines 33-Jährigen zusammenstieß, der gerade im Kreisverkehr unterwegs war. Etwa 50 Meter weitere endete die Fahrt schließlich, da der Nissan die weitere Zusammenarbeit verweigerte. Der 32-Jährige flüchtete zu Fuß weiter, konnte jedoch wenig später durch die Polizei in der Nähe eines Supermarktes angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 33-jährige Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Güglingen: Arbeitskonflikt eskaliert - Pkw beschädigt

Am Mittwochmittag kam es auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Güglingen zu einem Vorfall, bei dem mehrere Mitarbeiter im Zuge eines Arbeitskonflikts einen Opel Corsa beschädigten. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr, nachdem den Angestellten eröffnet wurde, dass die Firmenfahrzeuge insolvenzbedingt zurückgegeben werden müssen. Da zusätzlich angeblich der letzte Monatslohn bislang nicht ausbezahlt wurde, kam es zum Streitgespräch zwischen dem Vorarbeiter und den rund 30 Angestellten. Im weiteren Verlauf warfen einige der Beteiligten den Opel auf die Seite und beschädigten ihn hierdurch. Die Polizei griff mit mehreren Streifen ein und konnte die Situation schließlich beruhigen. Die Beteiligten haben nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Untergruppenbach: Schwerer Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Am Mittwochmittag kam es auf der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Seat-Lenker versuchte gegen 11:45 Uhr einen Lkw zu überholen und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden BMW einer 31-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der Seat abgewiesen wurde, mit dem Lkw kollidierte und anschließend im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die BMW-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige blieb vermutlich unverletzt, er wurde jedoch zur genaueren Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw wurde durch die Kollision nicht erheblich beschädigt. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt.

A6/Heilbronn: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Mittwochmorgen, gegen 7:10 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 bei Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 45-jähriger Chrysler-Lenker, der die A6 in Richtung Nürnberg befuhr, konnte bei stockendem Verkehr nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Hyundai eines 25-Jährigen auf. Der Hyundai wurde dabei auf einen vor ihm fahrenden Lkw geschoben. Beide Pkw-Lenker wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf insgesamt rund 55.000 Euro geschätzt.

