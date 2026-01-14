PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn -Zweigstelle Schwäbisch Hall- und des Polizeipräsidiums Heilbronn, Mord in Schöntal

Heilbronn (ots)

Schöntal: 46-Jähriger wegen Mordes in Untersuchungshaft

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, wurde eine 58-jährige Frau im Ahornweg in Schöntal-Westernhausen mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz notfallmedizinischer Versorgung verstarb die Frau noch vor Ort. Aufgrund der zunächst unklaren Umstände wurden die Ermittlungen zeitnah durch die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn übernommen. Bei einer rechtsmedizinischen Begutachtung der Frau vor Ort erhärtete sich der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts. Eine Obduktion am Mittwochmorgen bestätigte diese Einschätzung. Bereits am Dienstagvormittag konnten Polizeibeamte einen 46-jährigen Mann aus dem näheren familiären Umfeld der 58-Jährigen vorläufig festnehmen, der im dringenden Tatverdacht steht, die Frau getötet zu haben Der Mann wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zur Aufklärung der Todesumstände hat die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und sucht Zeugen. Wer konnte zur Tatzeit am Dienstagmorgen im Bereich des Ahornwegs in Schöntal-Westernhausen oder im näheren Umfeld verdächtige Wahrnehmungen machen oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

