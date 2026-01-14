PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Jagdwilderei, Unfallflucht und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Merchingen: Verdacht auf Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Am Samstag fand ein Jogger auf dem Skulpturenradweg zwischen der unteren Mühle und dem Skulpturengerüst bei Merchingen ein totes Reh. Das tote Tier wies laut dem zuständigen Jagdpächter neben dem geöffneten Bauchraum und Bissverletzungen auch Spuren eines Schusses am Hals auf. Der Jäger geht davon aus, dass das Tier nicht am Auffindeort erlegt wurde und die Bissverletzungen möglicherweise nachträglich durch ein Wildtier zugefügt wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die rund um den oben genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall abgehauen

Auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Tauberbischofsheim wurde am Dienstag ein Audi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 4:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Weinigstraße abgestellt. Als er gegen 13:10 wieder zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er. Dass sein Fahrzeug auf der hinteren rechten Seite beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Audi hängengeblieben, meldete den Vorfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei. Die Schäden am Audi belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hofft nun auf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Großrinderfeld: Frontal in den Gegenverkehr

Am Mittwochmorgen kam es bei Großrinderfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 6 Uhr fuhr die Lenkerin eines Toyota Yaris von Schönfeld in Richtung Gerchsheim, als sie kurz vor dem Abzweig nach Gerchsheim aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Toyota geriet daraufhin ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Leitplanke und wurde dann in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden VW. Auch ein hinter dem VW folgender Audi konnte von dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und prallte in die Unfallstelle. Die beiden Lenker des VWs und des Audis sowie die Toyota-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 35.000 Euro. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 14.01.2026, 11:30 Uhr) noch an.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch und Einsatz an Schule

    Landkreis Heilbronn (ots) - Flein: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Sportgaststätte Nach einem Einbruch in eine Sportgaststätte in Flein sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe auf der Vorderseite des Sportheims in der Talheimer Straße ein, schafften es aber nur durch eine Schicht des doppeltverglasten Fensters. Der oder die Täter ließen sich von diesem ...

    POL-HN: Hohenlohekreis - Vollbrand einer Scheune

    Pfedelbach (ots) - Im Ortsteil Baierbach geriet in der Nacht auf Mittwoch gegen 03:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Scheune befanden sich hochwertiges Werk-zeug sowie Dreh- und Fräsmaschinen. Der Schaden wird auf 250.000 - 300.000 EUR geschätzt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisstensuche

    Neckar-Odenwald-Kreis: (ots) - Mosbach/Eberbach: Vermisstensuche nach 65-jähriger Frau Seit Montag, dem 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Derzeit kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Wollmantel, einen ...

