POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Jagdwilderei, Unfallflucht und Verkehrsunfall

Merchingen: Verdacht auf Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Am Samstag fand ein Jogger auf dem Skulpturenradweg zwischen der unteren Mühle und dem Skulpturengerüst bei Merchingen ein totes Reh. Das tote Tier wies laut dem zuständigen Jagdpächter neben dem geöffneten Bauchraum und Bissverletzungen auch Spuren eines Schusses am Hals auf. Der Jäger geht davon aus, dass das Tier nicht am Auffindeort erlegt wurde und die Bissverletzungen möglicherweise nachträglich durch ein Wildtier zugefügt wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die rund um den oben genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall abgehauen

Auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Tauberbischofsheim wurde am Dienstag ein Audi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 4:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Weinigstraße abgestellt. Als er gegen 13:10 wieder zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er. Dass sein Fahrzeug auf der hinteren rechten Seite beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Audi hängengeblieben, meldete den Vorfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei. Die Schäden am Audi belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hofft nun auf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Großrinderfeld: Frontal in den Gegenverkehr

Am Mittwochmorgen kam es bei Großrinderfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 6 Uhr fuhr die Lenkerin eines Toyota Yaris von Schönfeld in Richtung Gerchsheim, als sie kurz vor dem Abzweig nach Gerchsheim aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Toyota geriet daraufhin ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Leitplanke und wurde dann in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden VW. Auch ein hinter dem VW folgender Audi konnte von dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und prallte in die Unfallstelle. Die beiden Lenker des VWs und des Audis sowie die Toyota-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 35.000 Euro. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 14.01.2026, 11:30 Uhr) noch an.

