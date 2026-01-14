Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch und Einsatz an Schule

Landkreis Heilbronn (ots)

Flein: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Sportgaststätte

Nach einem Einbruch in eine Sportgaststätte in Flein sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe auf der Vorderseite des Sportheims in der Talheimer Straße ein, schafften es aber nur durch eine Schicht des doppeltverglasten Fensters. Der oder die Täter ließen sich von diesem Rückschlag aber nicht von einem weiteren Versuch abbringen und machten sich auch an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen. Die Einbrecher gelangten darüber ins Innere der Gaststätte und entwendeten einen Gelbeutel mit Münzgeld. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag rund um die Talheimer Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Bad Rappenau: Reizgas in Schule versprüht

Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstagnachmittag zu einer Schule nach Bad Rappenau ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Kinder gegen 15:30 Uhr in einem Klassenzimmer der Schule in der Heinsheimer Straße ein Tierabwehrspray versprüht, weshalb es bei fünf Klassenkammeraden zu leichten Verletzungen kam. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt, konnten aber alle im Anschluss mit ihren Eltern nach Hause gehen. Die Minderjährigen, die mit dem Tierabwehrspray hantiert hatten, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

