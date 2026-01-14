PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch und Einsatz an Schule

Landkreis Heilbronn (ots)

Flein: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Sportgaststätte

Nach einem Einbruch in eine Sportgaststätte in Flein sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe auf der Vorderseite des Sportheims in der Talheimer Straße ein, schafften es aber nur durch eine Schicht des doppeltverglasten Fensters. Der oder die Täter ließen sich von diesem Rückschlag aber nicht von einem weiteren Versuch abbringen und machten sich auch an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen. Die Einbrecher gelangten darüber ins Innere der Gaststätte und entwendeten einen Gelbeutel mit Münzgeld. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag rund um die Talheimer Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Bad Rappenau: Reizgas in Schule versprüht

Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstagnachmittag zu einer Schule nach Bad Rappenau ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Kinder gegen 15:30 Uhr in einem Klassenzimmer der Schule in der Heinsheimer Straße ein Tierabwehrspray versprüht, weshalb es bei fünf Klassenkammeraden zu leichten Verletzungen kam. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt, konnten aber alle im Anschluss mit ihren Eltern nach Hause gehen. Die Minderjährigen, die mit dem Tierabwehrspray hantiert hatten, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 04:51

    POL-HN: Hohenlohekreis - Vollbrand einer Scheune

    Pfedelbach (ots) - Im Ortsteil Baierbach geriet in der Nacht auf Mittwoch gegen 03:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Scheune befanden sich hochwertiges Werk-zeug sowie Dreh- und Fräsmaschinen. Der Schaden wird auf 250.000 - 300.000 EUR geschätzt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 17:02

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisstensuche

    Neckar-Odenwald-Kreis: (ots) - Mosbach/Eberbach: Vermisstensuche nach 65-jähriger Frau Seit Montag, dem 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Derzeit kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Wollmantel, einen ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:37

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Unfall

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Obersulm-Willsbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Nach einem Einbruch am Montagabend in ein Zweifamilienhaus in Obersulm-Willsbach sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr ein zum Garten ausgerichtetes Fenster des Gebäudes in der Friedrichstraße aufgebrochen und sich darüber Zugang ins Innere verschafft. Der oder die Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren