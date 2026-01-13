Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisstensuche

Neckar-Odenwald-Kreis: (ots)

Mosbach/Eberbach: Vermisstensuche nach 65-jähriger Frau

Seit Montag, dem 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Derzeit kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Wollmantel, einen rot-violetten Rucksack sowie eine blaue Mütze. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen war am Dienstagmorgen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Ein Foto der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mosbach-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell