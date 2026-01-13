PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn-Altheim: Versuchter Einbruch in Altheimer Kindergarten

Übers Wochenende versuchten ein oder mehrere Unbekannte in einen Kindergarten in Walldürn-Altheim einzudringen. Zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 7:30 Uhr am Montagmorgen machten sich die Unbekannten an einem Fenster des Gebäudes in der Straße "An den Hofäckern" zu schaffen und versuchten dieses gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, die Unbekannten hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Kindergarten machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

