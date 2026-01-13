Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Unfälle durch Eisplatten auf Lkw-Dächern

Rund um Öhringen kam es am Montag gleich zu zwei Verkehrsunfällen, weil Eisplatten von Lkws auf andere Fahrzeuge geschleudert wurden. Gegen 8:30 Uhr fuhr der Lenker eines Transporters auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim als sich auf Höhe von Öhringen mehrere Eisplatten von einem vorausfahrenden Sattelzug lösten. Eine davon durchschlug die Windschutzscheibe des Mercedes Sprinters auf der Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Knapp eine Stunde zuvor fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Skoda auf der Landesstraße 1088 bei Öhringen, als ihm in einer Kurve ein unbekannter Lkw entgegenkam. Dabei löste sich eine Eisplatte vom Dach des Lasters und wurde auf die Front des Skodas geschleudert. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Bei beiden Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Da bislang keine Hinweise auf die unbekannten Lkw vorliegen, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise zum Unfall auf der Autobahn nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen. Zeugenhinweise zum Unfall auf der L1088 werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Dörzbach: Zeugen nach Unfallflucht auf Discounterparkplatz gesucht

Am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Marie-Curie-Straße in Dörzbach zu einer Unfallflucht. Der Fahrer des beschädigten VW Touran stellte nachdem er vom Einkaufen zurückkam eine frische Beschädigung am rechten vorderen Kotflügel seines Fahrzeugs fest. Der unbekannte Verursacher muss beim Ein- oder Ausparken an dem VW hängengeblieben sein, meldete den Zusammenstoß aber weder dem Besitzer des Wagens noch der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell