POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Reizstoff in Kinofoyer, Einbrüche, Raub und Unfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Reizstoff in Kinofoyer versprüht

Eine unbekannte Person versprühte am Freitagabend einen Reizstoff im Foyer eines Heilbronner Kinos. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert das im Eingangsbereich des Kinos am Berliner Platz ein unbekannter Reizstoff versprüht worden war. Neun Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften behandelt. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass von dem unbekannten Stoff keine weitere Gefahr ausging. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer den Reizstoff versprühte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Nach einem Einbruch am Freitag in ein Einfamilienhaus in Weinsberg, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 7 Uhr und 18 Uhr öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Wohnhauses in der Gottlob-Wagner-Straße und drangen darüber in das Gebäude ein. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Zeugen die im Tatzeitraum rund um die Gottlob-Wagner-Straße oder den angrenzenden Stadtseepark verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: 72-Jähriger nach Raub verhaftet

Ein 72-Jähriger wurde nach einem Raub in einem Heilbronner Sonderposten Markt von der Polizei verhaftet. Der Mann hatte am Samstagnachmittag einen Wasserhahn aus dem Laden in der Straße "Am Wollhaus" eingesteckt und war dabei vom Ladendetektiv beobachtet worden. Als dieser den Mann ansprach, während er im Begriff war das Geschäft zu verlassen, schlug der Senior dem Detektiv gegen den Hals und flüchtete in Richtung der Siebeneichgasse. Hier holte der Mitarbeiter den Flüchtigen ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Währenddessen bedrohte der 72-Jährige den Ladendetektiv verbal. Der Senior wurde festgenommen und am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Landgericht vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

Heilbronn-Neckargartach: 15-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein Jugendlicher wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Neckargartach schwer verletzt. Der 15-Jährige befand sich gegen 13:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Fahrbahn der Straße "Im Fleischbeil". Ein 59-Jähriger, der zeitgleich mit seinem Mercedes aus der Straße "Im Fleischbeil" in die Straße "In der Steig" abbiegen wollte übersah den Jugendlichen wohl und kollidierte mit diesem. Der 15-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Pkw belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Gaststätte

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte am Heilbronner Wertwiesenpark sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 4 Uhr und 12.50 Uhr am Sonntag zertrümmerten Einbrecher eine Fensterscheibe des Wirtshauses in der Straße "Wertwiesen", durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Flaschen hochwertiger alkoholischer Getränke, bevor sie unerkannt flüchteten. Zur Höhe des am Gebäude entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Hardthausen am Kocher-Gochsen: Zeugen nach Einbruch in Jugendhaus gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende in ein Jugendhaus in Gochsen einbrachen. Zeugen bemerkten gegen 15:30 Uhr am Sonntagnachmittag den Einbruch in das Gebäude in der Straße "Buchssteige" und informierten die Polizei. Der oder die Einbrecher verschafften sich zu einem unbekannten Zeitpunkt am Wochenende gewaltsam Zugang und entwendeten eine Geldkassette und eine Musikbox. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Signalmast von Verkehrsteilnehmer beschädigt - Zeugen und Hinweisgeber gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht auf Samstag einen Signalmast der S-Bahn in der Heilbronner Moltkestraße und fuhr davon ohne den Zusammenstoß zu melden. Gegen 1 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster blickte, bemerkte sie, dass ein Signalmast, der parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gleisanlage aus der Verankerung gerissen worden war. Vom Verursacher war aber weit und breit nichts zu sehen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer muss zum Unfallzeitpunkt auf der Moltkestraße in Richtung der Oststraße gefahren sein, als er auf Höhe der Goethestraße aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mit dem Signalmast kollidierte. Die Schäden am Mast deuten darauf hin, dass das Fahrzeug des Verursachers an der Front stark beschädigt worden sein muss. Der Sachschaden am Signalmast wird ersten Schätzungen nach mit rund 10.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Hähnchenwagen

Ach dem Einbruch in zwei "Hähnchenwagen" am Wochenende in Sontheim sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte verschafften sich zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagvormittag gewaltsam Zugang zu den beiden in der Pilgramstraße abgestellten Fahrzeugen. Der oder die Täter entwendeten Wechselgeld und flüchteten dann unerkannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro aber glücklicherweise keine verletzten Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag bei Heilbronn. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 15:45 Uhr auf der Jägerhausstraße von Heilbronn in Richtung Donnbronn. Auf der Strecke überholte der Mann zunächst ein Räumfahrzeug, verlor dann aber knapp 150 Meter nach dem Wiedereinscheren auf seine Fahrspur in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Ford überfuhr ein Straßenschild, einen Leitpfosten und mehrere dünne Bäume, bevor der Wagen schließlich 20 Meter von der Fahrbahn entfernt an einem Baum zum Stillstand kam. Obwohl alle Airbags auslösten wurden weder der 61-Jährige, noch seine 32-Jahre alte Beifahrerin bei dem Unfall verletzt.

Neckarsulm: Unfall mit über 2,3 Promille

In Neckarsulm kam es am Samstagnachmittag zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 17 Uhr an einer Ampel in der Binswanger Straße auf einen vor ihm stehenden VW auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell der mutmaßliche Grund für den Zusammenstoß heraus. Alkohol! Ein Atemtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an, weshalb der Autofahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 7.000 Euro.

L1095/Neuenstadt am Kocher: 25-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1095 zwischen Neuenstadt am Kocher und Dahenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige, die mit ihrem Opel in Richtung Neuenstadt unterwegs war, kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem Lkw, dessen 64-jähriger Fahrer Richtung Dahenfeld fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw der 25-Jährigen und prallte anschließend noch gegen einen weiteren Lkw, der ebenfalls in Richtung Neuenstadt unterwegs war. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw des 64-Jährigen sowie der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen und der Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn musste die Landesstraße mehrere Stunden gesperrt werden.

