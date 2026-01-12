Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung, Körperverletzung, Unfall und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule gesucht

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, wurde eine Scheibe des Bildungszentrum Bretzfeld mit einem Stein eingeworfen. Der etwa faustgroße Stein sorgte für ein Loch mit einem Durchmesser von circa einem Meter in der Scheibe zur Schulküche im Hauptgebäude des Bildungszentrums in der Einsteinstraße. Der oder die unbekannten Täter drangen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht in das Gebäude ein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Pfedelbach-Untersteinbach: Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht auf Sonntag endete ein Streit in Pfedelbach, Untersteinbach mit einem Aufenthalt im Krankenhaus. Zwei 33 und 26 Jahre alten Männer gerieten gegen Mitternacht in Streit. Als der 33-Jährige anfing handgreiflich zu werden, rannte der Jüngere zunächst davon. Der Ältere nahm die Verfolgung auf und konnte ihn nach wenigen Metern einholen. Dabei verletzte er seinen Kontrahenten, so dass dieser von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 33-Jährige wurde zunächst festgenommen und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Am Samstagmittag kam es zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in einem Parkhaus im Öhringer Haagweg zu einer Unfallflucht. In der ersten Ebene des Parkhauses wurde ein blauer Opel Stellantis, welcher bei den E-Ladesäulen geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Kotflügel hinten rechts beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da es bislang keine Hinweise auf den Verursacher gibt, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Ingelfingen: Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Auf der Landesstraße 1022 bei Ingelfingen kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opels kam bei Schneefall nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einer ansteigenden Böschung und kippte schließlich auf die rechte Seite. In dem verunfallten Wagen saßen neben dem 57-jährigen Fahrer zwei Kinder. Alle Insassen blieben bei dem Vorfall unverletzt. Im Laufe der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Opel-Lenker nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der gefälschte Führerschein, den der Mann den Beamten zeigte, wurde einbehalten. Der 57-Jährige muss sich nun nicht nur wegen des Verkehrsunfalls und des Fahrens ohne Führerschein, sondern auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

