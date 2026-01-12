Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wohnhausbrand mit Verletzten in Mosbach

Heilbronn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 11.01.2026, gg. 23:43 Uhr, ein Wohnhaus in der Kistnerstraße in Mosbach, in Brand. Der Brand breitete sich auf das gesamte Gebäude aus. Der alleinige Bewohner des Hauses, ein 80-jähriger Mann, rettete sich vermutlich durch einen Sprung aus dem ersten Stock des Gebäudes. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er aufgrund akuter Lebensgefahr durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Da das Feuer auch auf Teile der Bäume um das Gebäude übergriff, wurde vorsichtshalber das Nachbargebäude evakuiert. Die dort aufhältigen vier Bewohner konnten das Gebäude sicher verlassen. Außer dem Bewohner des brennenden Hauses wurde durch den Löscheinsatz ein Feuerwehrmann verletzt. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. Ebenso wird von der Unbewohnbarkeit des Gebäudes ausgegangen. Weitere Ermittlungen sind hierzu im Gange. Am Löscheinsatz waren die Feuerwehren der Stadtabteilung Mosbach und Neckarelz mit insgesamt 58 Kräften und 15 Fahrzeugen beteiligt.

