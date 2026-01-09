Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fahrzeug rutscht in Zaun

Am Donnerstag kam es gegen 23:30 Uhr in Mosbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Audi S e-tron die Rudolf-Diesel-Straße. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf Grund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun eines dort ansässigen Unternehmens. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro, am Zaun wird der Schaden auf etwa 500 beziffert. Verletzt hat sich der Fahrer nicht.

Walldürn: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag kam es zwischen 9:35 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-Hahn-Straße in Walldürn zu einer Unfallflucht. Eine 52-Jährige hatte ihren Suzuki in diesem Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt und begab sich zum Einkaufen. Mutmaßlich beim Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Suzuki und verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

