POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Mann in Gleisbett gestoßen - 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es am Bahnhof Bad Friedrichshall-Jagstfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 38 Jahren auf der einen, sowie einem 18-Jährigen und dessen 17-jähriger Begleiterin auf der anderen Seite. Im Verlauf des Vorfalls, der gegen 14:45 Uhr mit einer verbalen Streitigkeit begonnen haben soll, habe der 49-jährige Mann seinen 18-jährigen Kontrahenten zunächst geschlagen und im weiteren Verlauf in das Gleisbett gestoßen. Sein 38-jähriger Kumpan soll parallel die 17-jährige Lebensgefährtin des 18-Jährigen angegriffen haben. Glücklicherweise erkannte der aufmerksame Triebwagenführer einer einfahrenden Stadtbahn das Geschehen rechtzeitig, sodass er den Zug ohne Einleitung einer Notbremsung anhalten konnte. Der junge Mann und seine Begleiterin erlitten leichte Verletzungen. Der 49-jährige lettische Staatsangehörige und der 38-Jährige mit deutsch-kasachischer Staatsangehörigkeit wurden noch vor Ort durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Nach seiner Festnahme leistete der ältere der beiden erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen den 49-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung wurde erlassen und in Vollzug gesetzt, er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde ebenfalls erlassen und im Anschluss gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter der Nummer 07131-1044444 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

