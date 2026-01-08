Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Brand

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: ZweiVerletzte nach Unfall

Am Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße 2833 zur Bundesstraße 292 bei Lauda-Königshofen zu einem Unfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der K 2833 aus Richtung Sachsenflur kommend und wollte nach links auf die B 292 einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi. In der Folge kam es zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Opel seitlich nach rechts über die Fahrbahn und streifte dabei noch einen VW Polo, der aus Richtung Sachsenflur herannahte. Der Fahrer des Audi und der Fahrer des Opel wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 4:30 Uhr, kam ein Pkw-Lenker von der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim ab und verunfallte. Der 48-Jähriger fuhr mit seinem Audi die Bundesstraße von Tauberbischofsheim in Richtung Gerlachsheim entlang. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Pkw streifte ca. 120 Meter an dieser entlang und riss die Leitplanke aus der Verankerung. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug im Bereich der Einfahrt nach Distelhausen erneut gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam schließlich im Straßengraben gegenüber der Einfahrt zur Kläranlage zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Wertheim-Urphar: Brand in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Urphar in der Gustav-Rommel-Straße zu einem Zimmerbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im oberen, unbewohnten Stockwerk des Wohnhauses ein Feuer aus. Die darunterliegende Etage war zwar nicht unmittelbar vom Brand betroffen, wurde jedoch durch Rauch und Hitze ebenfalls unbewohnbar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

