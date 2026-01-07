Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizeibeamte verletzt und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann greift Polizisten an

Am Dienstagabend kam es auf einem Tankstellengelände in der Kolpingstraße in Heilbronn zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der 58-jährige Mann war bereits in den Tagen zuvor durch aggressives Verhalten gegenüber den Tankstellenmitarbeitern aufgefallen. Als er gegen 20:15 Uhr erneut auffällig wurde und auf Aufforderung das Gelände nicht verließ, wurde durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen. Da der Mann diesem nicht folgte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der 58-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand. Mit Unterstützung von drei unbeteiligten Passanten gelang es, den Mann festzunehmen. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Der 58-Jährige muss sich nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch verantworten.

Heilbronn: Widerstand bei Personalienfeststellung - Beamte verletzt

Am Montagabend, gegen 18:40 Uhr, weigerte sich ein stark alkoholisierter Mann in der Goethestraße, seine Personalien gegenüber der Polizei anzugeben. Als er daraufhin zur Personalienfeststellung durchsucht werden sollte, leistete der Mann Widerstand, bei dem zwei Beamte leicht verletzt wurden. Der 46-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Feststellung seiner Identität wurde er auf freien Fuß entlassen. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Heilbronn: Einbruch in Schrebergärten - Zeugen gesucht In der Zeit von letzter Woche Mittwoch bis vergangenen Montag brachen unbekannte Täter in mehrere Schrebergärten im Elsa-Sitter-Weg in Heilbronn ein. Sie beschädigten Fenster und Türen und entwendeten mehrere Gartengeräte. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Zeugen, die Informationen zu den Tätern oder dem Diebesgut haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Einbruch in Diakoniegebäude - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag, den 19.12.2025, und vergangenen Dienstag drangen unbekannte Täter in das Diakoniegebäude in der Wendelstraße in Brackenheim ein. Sie verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zugang zum Haus und entwendeten einen Computer sowie eine Musikbox. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 entgegen.

Flein: Einbruch in Vereinsheim - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in das Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Flein in der Sandberghohle ein. Der Täter warf eine Scheibe mit einem Pflasterstein ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren wurden mehrere Schränke aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Untergruppenbach bittet unter der Telefonnummer 07131 644630 um Zeugenhinweise.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Montag kam es in Bad Friedrichshall zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 17 Uhr und 22:55 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände, darunter Schmuck und weitere persönliche Dinge. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

