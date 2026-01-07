Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Brand

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montag kam es in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr bog ein 63-Jähriger in seinem Dacia von der Oberen Mühlstraße nach links in die Bundesstraße 290 ein und übersah hierbei wohl den von links kommenden 43-Jährigen in seinem Mercedes. Beim Aufprall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Schäden belaufen sich auf etwa 7.500 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht bekannt ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Bad Mergentheim gegen 1 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet in der Törkelgasse eine Kerze in einer gläsernen Laterne im Hausflur des ersten Obergeschosses in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte Brandgeruch und stellte beim Öffnen der Wohnungstür die brennende Laterne fest. Dabei waren bereits ein Türrahmen und ein Teil der Wand beschädigt. Die 41-Jährige brachte die Laterne ins Freie und löschte das Feuer mit einer Decke und einem Feuerlöscher. Die bereits alarmierte Feuerwehr kam mit 7 Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften und kontrollierte anschließend das Haus und entlüftete dieses. Weitere Maßnahmen waren nicht mehr notwendig. Beim Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell