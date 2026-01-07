PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Brand

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montag kam es in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr bog ein 63-Jähriger in seinem Dacia von der Oberen Mühlstraße nach links in die Bundesstraße 290 ein und übersah hierbei wohl den von links kommenden 43-Jährigen in seinem Mercedes. Beim Aufprall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Schäden belaufen sich auf etwa 7.500 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht bekannt ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Bad Mergentheim gegen 1 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet in der Törkelgasse eine Kerze in einer gläsernen Laterne im Hausflur des ersten Obergeschosses in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte Brandgeruch und stellte beim Öffnen der Wohnungstür die brennende Laterne fest. Dabei waren bereits ein Türrahmen und ein Teil der Wand beschädigt. Die 41-Jährige brachte die Laterne ins Freie und löschte das Feuer mit einer Decke und einem Feuerlöscher. Die bereits alarmierte Feuerwehr kam mit 7 Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften und kontrollierte anschließend das Haus und entlüftete dieses. Weitere Maßnahmen waren nicht mehr notwendig. Beim Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:48

    POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Einbrüche und Unfall

    Heilbronn (ots) - Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus Am Dienstag, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Bögele" in Neuenstein. Ein bislang unbekannter Täter begab sich über den Garten auf die Terrasse des Anwesens und schlug dort eine Fensterscheibe ein. Im Inneren des Gebäudes begab sich der Täter vom Obergeschoss ins Erdgeschoss und verließ das Gebäude schließlich über ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 18:22

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Gebäudebrand

    Heilbronn (ots) - Talheim: Aus bislang unbekannter Ursache gerät am Dienstagmittag (06.01.2026), gegen 12:45 Uhr, ein Teil des Dachstuhls eines Dreifamilienhauses in der Fleiner Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren noch rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, das Gebäude ist jedoch aktuell teilweise unbewohnbar. Drei Personen wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Nach ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:21

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfälle und Einbruch

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Landesstraße 1101/Erlenbach: Unfall im Begegnungsverkehr Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 1101 (L1101), zwischen Weinsberg und Erlenbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 7:20 Uhr von Erlenbach in Richtung Weinsberg unterwegs. Er beabsichtigte an der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren