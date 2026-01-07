Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Einbrüche und Unfall

Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Bögele" in Neuenstein. Ein bislang unbekannter Täter begab sich über den Garten auf die Terrasse des Anwesens und schlug dort eine Fensterscheibe ein. Im Inneren des Gebäudes begab sich der Täter vom Obergeschoss ins Erdgeschoss und verließ das Gebäude schließlich über die Terrassentür. Der Eigentümer kam zur selben Zeit nach Hause, bemerkte den Einbrecher und verfolgte diesen kurzfristig. Er verlor ihn jedoch nach wenigen Metern aus den Augen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich Modeschmuck von geringem Wert. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Bögele oder den angrenzenden Feld- und Wohngebieten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen-Cappel: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Dienstag kam es gegen 17:45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Öhringer Stadtteil Cappel. Ein bislang unbekannter Täter begab sich nach bisherigen Erkenntnissen über angrenzende Gärten auf ein Grundstück in der Hornbergstraße. Dort schlug er eine Scheibe ein und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dabei löste die installierte Alarmanlage aus. In der Folge riss der Täter die Alarmanlage von der Wand und flüchtete anschließend wieder über angrenzende Grundstücke. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Bereich der Hornbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Weißbach: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Am Montag kam es gegen 19:30 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 1045 in die Crispenhoferstraße (L1046) bei Weißbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Pkw-Fahrer bog von der L 1045 nach links in die L1046 ein und übersah hierbei einen entgegenkommenden 24-Jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der KTM-Fahrer über das Fahrzeug geschleudert wurde und auf der Fahrbahn schwerverletzt zum Liegen kam. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des BMW stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Im weiteren Verlauf konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum BMW- Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07941 9400 zu melden.

