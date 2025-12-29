Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Rückblick Weihnachten - Ausblick Silvester

Trier (ots)

Nach drei Weihnachtsfeiertagen und einem anschließenden Wochenende bilanziert die PI Trier eine weitestgehend ruhige Einsatzlage. Vereinzelt mussten die Beamten dennoch einschreiten, was nachfolgend dargestellt wird.

Ladendiebstahl mit Waffen im Alleencenter

Bereits am Nachmittag des 23.12.2025 war ein 32jähriger Ladendieb von Mitarbeitern eines Geschäftes im Alleencenter überwältigt worden, nachdem er Waren entwendet hatte und sich einer Kontrolle seiner Person entziehen wollte. Durch Polizeibeamte erfolgte im Anschluss seine Durchsuchung, bei der sowohl ein zugriffsbereites Messer als auch eine mit Stahlkugeln geladene Druckluftpistole zum Vorschein kam. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und letztlich einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Mit über 100 km/h durch die Stadt und uneinsichtig

In der Nacht auf vergangenen Sonntag, 28.12.2025, gegen 00.45 Uhr war einer zivilen Streife ein Pkw aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Krahnenufer kommend in die Südallee einfuhr. Dort überfuhr er eine rote Ampel, ohne Anzeichen eines Abbremsens zu zeigen. Trotz einer Geschwindigkeit von über 100 km/h des zivilen Polizeifahrzeuges, vergrößerte sich der Abstand zunächst zum auffälligen Pkw. Auf Höhe der Saarstraße reagierte der Fahrer dann auf die Anhaltesignale der Beamten und stellte sich einer Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille, woraufhin eine Blutprobe entnommen werden sollte. Mit dieser Maßnahme zeigte er sich nicht einverstanden und schlug nach den eingesetzten Beamten, die ihn durch einfache körperliche Gewalt bändigen konnten. Die Durchsuchung seiner Person ergab, dass er noch eine geringe Menge Amphetamin sowie einen Beutel mit künstlichem Urin mitgeführt hatte. Er wird sich im Folgenden in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt.

Für den anstehenden Jahreswechsel setzt die PI Trier auf ihr bewährtes Einsatzkonzept und wird mit starken Kräften für Sicherheit in ihrem Zuständigkeitsgebiet sorgen. Dabei wird um Beachtung der städtischen Böllerverbotszone auf dem Hauptmarkt, als auch um einen verantwortungsvollen Gebrauch von Pyrotechnik gebeten, damit das neue Jahr nicht gleich mit einem Malheur beginnt. Die PI Trier wünscht allseits einen guten Rutsch in 2026.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell