POL-PDTR: Diebstahl von Kupferdraht auf Kreismülldeponie

Saarburg-Beurig (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 24.12.25 bis Freitag, 27.12.25 kam es in der Schodener Straße in Saarburg zu einem Diebstahl an einem geparkten Pkw der Marke Dacia. Bislang unbekannte Täter entwendeten von dem abgestellten Fahrzeug die gesamte Abgasanlage. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ...

mehr