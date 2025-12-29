PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupferdraht auf Kreismülldeponie

Reichenbach bei Baumholder (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 27.12.2025 gegen 12:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025 gegen 07:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zum Gelände der Kreismülldeponie in Reichenbach. Aus einem dortigen Lagerraum wurde ca. 30 bis 40 kg Kupferdraht mit einem Gesamtwert von ca. 200 Euro entwendet. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.Nr. 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus Str. 1
55774 Baumholder
Tel.:06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren