Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 27.04.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit vom 22.04.2025 (Dienstag), 17.00 Uhr bis zum 26.04.2025 (Samstag), 10.30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in einen Wohnwagen eingebrochen. Der Täter beschädigte ein Fenster und gelangte so ins Innere des Wohnwagens.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 26.04.2025, um 12.40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Aachener Straße/Franziskaner Platz in Erkelenz ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der PKW-Fahrer erfasste beim Abbiegevorgang nach links in den Franziskaner Platz den an ihm vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Erkelenz - Gerderhahn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf der Landstraße 364 Ortsausgang Gerderhahn in Richtung Golkrath kam es am Samstag, den 26.04.2025, um 18.20 Uhr nach der dortige Engstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin kam beim Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 26.04.2025, gegen 23.38 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen über einen Alleinunfall eines Motorradfahrers in Kenntnis gesetzt. Dabei hatte der Zeuge beobachtet, wie der Motorradfahrer auf der Ostpromenade in Höhe der dortigen Baustelle auf Grund einer Sandschicht ins Schleudern und schließlich zu Fall kam. Der Motorradfahrer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle und ließ das Motorrad zurück.

Das Motorrad wurde sichergestellt, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Heinsberg - Grebben - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf dem Fahrradweg der Karl-Arnold-Straße stieß ein 72-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl am 26.04.2025, gegen 09.40 Uhr aus unbekannten Gründen gegen eine Laterne. Dabei zog er sich eine blutende Kopfplatzwunde zu und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell