Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Unfall auf Bundesstraße

Am Mittwoch, kurz vor 16:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 19 bei Hohebach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem VW UP von Hohebach in Richtung Künzelsau. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich Winterglätte in den Gegenverkehr. Dort streifte es zunächst einen entgegenkommenden Opel, der sich infolgedessen einmal vollständig drehte und dabei seitlich einen Audi touchierte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Opel und einem VW Polo. Beide Fahrzeuge kamen anschließend zum Stillstand. Eine Beifahrerin des VW UP erlitt leichte Verletzungen, weitere Personen wurden nicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B19 für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

Mulfingen: Arbeitsunfall - Mann schwer verletzt

Am Mittwochmorgen, kurz nach 6:30 Uhr, kam es in Mulfingen zu einem schweren Arbeitsunfall im Zusammenhang mit einem Abfallsammelfahrzeug. Das Müllauto befuhr den Wasenweg und wollte nach links in die Weldingsfelderstraße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs hielt sich ein Arbeitskollege des Fahrers auf dem am Fahrzeugheck angebrachten Trittbrett auf. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus einer Höhe von 34 Zentimetern vom Trittbrett auf die Fahrbahn. Der Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des LKW bemerkte den Sturz seines Kollegen zunächst nicht. Er wurde von einem bislang unbekannten Zeugen auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam gemacht. Der Zeuge entfernte sich anschließend. Die Polizei bittet diesen bislang unbekannten männlichen Zeugen, der mit einer Zeitung in der Hand fußläufig Richtung Wohngebiet Seidelklinge unterwegs gewesen sein soll, sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell