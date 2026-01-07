Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Einbruchsversuch

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Pkw auf Parkplatz der Baulandhalle beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz der Baulandhalle in Osterburken ein Opel Grandland beschädigt. Der 76-jähriger Besitzer parkte den Pkw gegen 11:30 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr um 15 Uhr den Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag versuchten unbekannte Täter in der Heinrich-Lauer-Straße in Buchen, ein Einfamilienhaus zu betreten. In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr machten sich der oder die Täter an der Haustür zu schaffen, scheiterten jedoch an deren Sicherung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

