Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Einbruchsversuch

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Pkw auf Parkplatz der Baulandhalle beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz der Baulandhalle in Osterburken ein Opel Grandland beschädigt. Der 76-jähriger Besitzer parkte den Pkw gegen 11:30 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr um 15 Uhr den Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag versuchten unbekannte Täter in der Heinrich-Lauer-Straße in Buchen, ein Einfamilienhaus zu betreten. In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr machten sich der oder die Täter an der Haustür zu schaffen, scheiterten jedoch an deren Sicherung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

  • 07.01.2026 – 13:01

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizeibeamte verletzt und Einbrüche

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Mann greift Polizisten an Am Dienstagabend kam es auf einem Tankstellengelände in der Kolpingstraße in Heilbronn zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der 58-jährige Mann war bereits in den Tagen zuvor durch aggressives Verhalten gegenüber den Tankstellenmitarbeitern aufgefallen. Als er gegen 20:15 Uhr erneut auffällig ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:53

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Brand

    Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfall gesucht Am Montag kam es in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr bog ein 63-Jähriger in seinem Dacia von der Oberen Mühlstraße nach links in die Bundesstraße 290 ein und übersah hierbei wohl den von links kommenden 43-Jährigen in seinem Mercedes. Beim Aufprall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:48

    POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Einbrüche und Unfall

    Heilbronn (ots) - Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus Am Dienstag, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Bögele" in Neuenstein. Ein bislang unbekannter Täter begab sich über den Garten auf die Terrasse des Anwesens und schlug dort eine Fensterscheibe ein. Im Inneren des Gebäudes begab sich der Täter vom Obergeschoss ins Erdgeschoss und verließ das Gebäude schließlich über ...

    mehr
