Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss
Arnsberg-Neheim (ots)
In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 37jähriger Radfahrer aus Dülmen die Stembergstraße in Arnsberg-Neheim. Dabei stürzte er und erlitt eine Platzwunde an seinem Kopf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin erfolgte bei dem Radfahrer die Entnahme einer Blutprobe. Zuvor wurde er zur weiteren ärztlichen Behandlung dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.
