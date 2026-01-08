Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Jugendliche flüchten vor Polizei, Unfälle und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit drei Kleinkrafträdern

Nicht besonders klug verhielten sich drei Jugendliche am Mittwochabend in Neckarsulm. Die drei jungen Männer fuhren gegen 17:15 Uhr mit ihren Kleinkrafträdern an einer Polizeistreife vorbei, die sich gerade auf einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 27 aufhielt. Als sie ohne ersichtlichen Grund mehrfach die Hupe betätigten, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und forderten die Fahrzeuglenker zum Anhalten auf. Die Jugendlichen ignorierten die Anhaltezeichen und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Neckarsulm. Ein 15-Jähriger verlor schließlich im Stadtpark aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen für das Jahr 2022 ausgestellt war und der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den beiden weiteren Fahrern gelang zwar zunächst die Flucht, sie konnten jedoch aufgrund der notierten Kennzeichen schnell ermittelt werden. Auch sie waren ohne gültigen Versicherungsschutz und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Da darüber hinaus der Verdacht besteht, dass die Kleinkrafträder technisch verändert wurden, wurden sie nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin beschlagnahmt. Auf die jungen Männer kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Ellhofen: Alkoholisierter Fahrer verursacht hohen Sachschaden

Am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, kam es bei Ellhofen zu mehreren Unfällen, als ein VW-Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Der 41-Jährige prallte zunächst auf der Bundesstraße 39 gegen mehrere große Steine neben der Fahrbahn und schleifte diese etwa 100 Meter mit. Auf der Kreisstraße 2113 Richtung Weinsberg kollidierte er dann auch noch mit einem Baum und einem Verkehrszeichen. Im Anschluss wendete der Mann und fuhr weiter nach Grantschen, wo er sein Fahrzeug parkte. Da er während der Kollisionen mehrere Fahrzeugteile, unter anderem auch ein Kennzeichen, verlor, hatten die Polizeibeamten keine große Mühe, den 41-Jährigen an seiner Wohnanschrift ausfindig zu machen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,8 Promille an. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Möckmühl: Fahrer übersieht Fußgängerin bei Abbiegevorgang - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Domenecker Straße in Möckmühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Fußgängerin möglicherweise von einem abbiegenden Pkw-Fahrer touchiert wurde. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Flein: Erneut Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem weiteren Einbruch in das Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Flein in der Sandberghohle. Der Unbekannte drang über ein Fenster ein, das aufgrund des Einbruchs in der Nacht von Sonntag auf Montag lediglich mit einer Sperrholzplatte abgedichtet worden war. Nachdem er einen Metallschrank und einen Briefkasten aufgebrochen hatte, flüchtete der Täter ohne Beute. Es wird vermutet, dass es sich um denselben Täter handelt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6191659). Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

