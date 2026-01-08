Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Mosbach: Leichtkraftradfahrerin leicht verletzt nach Unfall

Am Mittwochmorgen, kam es in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Eine 34-Jährige hielt mit ihrem BMW um kurz nach 7:30 Uhr zunächst am Fahrbahnrand an und fuhr anschließend wieder in den fließenden Verkehr ein, um auf eine gegenüberliegende Hofeinfahrt abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden Leichtkraftrad, das die Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr und den BMW überholen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 19-Jährige Zontes-Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Schäden in Höhe von etwa 100 Euro.

Fahrenbach-Trienz: Alleinbeteiligt von der Straße abgekommen

Am Donnerstagmorgen kam es kurz nach 9 Uhr auf der Kreisstraße 3970 zwischen Fahrenbach und Trienz zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Renault von Fahrenbach in Richtung Trienz und kam aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault wurde an der Fahrzeugfront stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell