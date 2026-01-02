Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Büro einer Kirche
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis gestern, 15:30 Uhr kam es in der van-Delden-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Büro innerhalb einer Kirche. Sie entwendeten elektronische Gegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell