POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle und Einbruch

Heilbronn (ots)

Zaberfeld: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 2062 zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin geriet um kurz nach Mitternacht aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und stürzte mit ihrem Peugeot ca. 20 Meter eine Waldböschung hinab. Hierbei überschlug sich ihr Pkw mehrfach. Die Frau konnte sich nach dem Unfall selbst befreien und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Weinsberg: Pkw überschlägt sich bei Unfall

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 39 bei Löwenstein ein schwerer Verkehrsunfall. Der 37-jähriger Lenker eines VW kam gegen 19 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich des Ortsausgangs Hirrweiler in Richtung Schwäbisch Hall von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Untergruppenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Mittwoch, 14:30 Uhr, bis Donnerstag, 11:40 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Veilchenweg in Untergruppenbach ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Dabei wurden Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Schadens wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach zu wenden.

