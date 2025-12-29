Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, den 27.12.25 um 23:50 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagabend gewaltsam in einen Supermarkt in der Erich-Rohde-Straße in Schwalmstadt einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 23:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie mit einem Metallpoller eine Glasscheibe des Eingangsbereichs beschädigten. Durch das entstandene Loch gelangten die Täter kurzzeitig in den Vorraum des Supermarktes, der jedoch ausschließlich zu den Pfandautomaten führt. Als Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten die Unbekannten über den angrenzenden Damm in unbekannte Richtung.

Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen bislang ohne Erfolg.

Nach ersten Hinweisen können die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 170-180 cm groß, schlank. Sie trugen bei der Tatausführung Sturmhauben, dicke Winterjacken und führten Einkaufstüten mit sich.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in der Erich-Rohde-Straße gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell