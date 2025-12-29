PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, den 27.12.25 um 23:50 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagabend gewaltsam in einen Supermarkt in der Erich-Rohde-Straße in Schwalmstadt einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 23:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie mit einem Metallpoller eine Glasscheibe des Eingangsbereichs beschädigten. Durch das entstandene Loch gelangten die Täter kurzzeitig in den Vorraum des Supermarktes, der jedoch ausschließlich zu den Pfandautomaten führt. Als Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten die Unbekannten über den angrenzenden Damm in unbekannte Richtung.

Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen bislang ohne Erfolg.

Nach ersten Hinweisen können die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

   - männlich, ca. 170-180 cm groß, schlank. Sie trugen bei der 
     Tatausführung Sturmhauben, dicke Winterjacken und führten 
     Einkaufstüten mit sich.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in der Erich-Rohde-Straße gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 09:54

    POL-HR: Diebstahl von Kompletträdern

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Fritzlar Tatzeit: Mittwoch, den 24.12.25 um 15:00 Uhr bis Samstag, den 27.12.25 um 09:00 Uhr Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen in der Wolfhager Straße in Fritzlar acht Kompletträder abmontiert und entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zur Tatzeit auf das ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:38

    POL-HR: Streit zwischen Personen endet mit Körperverletzung

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Schrecksbach Tatzeit: Freitag, 26.12.2025, gegen 02:45 Uhr Am Freitagmorgen, gegen 02:45 Uhr, befanden sich Rettungskräfte und Polizei in der Schwalmtalstraße im Schrecksbacher Ortsteil Röllshausen im Einsatz, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Weihnachtsfeier gekommen war. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:55

    POL-HR: Einbruch in Tattoo Studio; Zeugen gesucht

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.12.2025: Homberg Tatzeit: Montag, 22.12.2025, gegen 03:30 Uhr Unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Tattoo Studio in der Holzhäuser Straße in Homberg Efze eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren