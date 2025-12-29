PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Streit zwischen Personen endet mit Körperverletzung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Schrecksbach

Tatzeit: Freitag, 26.12.2025, gegen 02:45 Uhr

Am Freitagmorgen, gegen 02:45 Uhr, befanden sich Rettungskräfte und Polizei in der Schwalmtalstraße im Schrecksbacher Ortsteil Röllshausen im Einsatz, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Weihnachtsfeier gekommen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei ein 22-jähriger Mann leicht verletzt. Nach Angaben von Zeugen soll ein 18-jähriger Tatverdächtiger dem Geschädigten mit einem Glas ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine ca. zwei Zentimeter breite Schnittwunde im Bereich der Stirn. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte der Geschädigte vor Ort entlassen werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

