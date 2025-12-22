Polizei Homberg

POL-HR: Parfümdieb auf Flucht vorläufig festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 20.12.2025 um 12:42 Uhr

Am Samstagmittag kam es um 12:42 Uhr in der Schwalm Galerie in Treysa zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes gegen 12:42 Uhr eine männliche Person, die mehrere Parfümflaschen in der Jackentasche verstaute. Die Mitarbeiterin sprach daraufhin den Unbekannten an. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die Flucht zu ergreifen, woraufhin die Mitarbeiterin den Mann festhielt und die Polizei verständigte. Dieser wehrte sich jedoch mit einem Regenschirm gegen die Drogeriemitarbeiterin. Hierbei schlug er ihr gegen den Oberarm, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der Mann konnte sich dadurch befreien und floh mit dem Diebesgut aus der Schwalm Galerie in Richtung Bahnhof.

Ein aufmerksamer Zeuge konnten den Mann noch einige Meter verfolgen, sodass er im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden konnte. Die Beamten verbrachten den 42-Jährigen aus dem Landkreis Kassel zur Polizeistation in Schwalmstadt. Dort wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Wert des entwendeten Parfüms liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Der 42-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell