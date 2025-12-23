PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Tattoo Studio; Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.12.2025:

Homberg

Tatzeit: Montag, 22.12.2025, gegen 03:30 Uhr

Unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Tattoo Studio in der Holzhäuser Straße in Homberg Efze eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten des Innenbereichs nach Wertgegenständen durchsucht. Bisher ist bekannt, dass die Einbrecher drei Tätowiermaschinen, eine Spielekonsole, einen Laptop und Bargeld entwendeten. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

