Polizei Homberg

POL-HR: Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Freitag, 19.12.2025, zwischen 17:00 Uhr und 21:50 Uhr

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Wohnhaus im Prof.-Schröder-Weg in Neukirchen eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die unbekannten Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen des Hauses. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten des Innenbereichs nach Wertgegenständen durchsucht. Bisher ist bekannt, dass die Einbrecher Bargeld entwendeten. Mit dem Diebesgut flüchteten die unbekannten Täter anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden am Objekt wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Homberger Kriminalpolizei geführt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell