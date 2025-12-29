PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Kompletträdern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, den 24.12.25 um 15:00 Uhr bis Samstag, den 27.12.25 um 09:00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen in der Wolfhager Straße in Fritzlar acht Kompletträder abmontiert und entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zur Tatzeit auf das Gelände des Autohauses in Fritzlar. Die unbekannten Täter hoben anschließend zwei Fahrzeuge des Typs Volvo XC 60 mit Wagenhebern an, lösten die acht montierten Kompletträder und entwendeten diese.

Der Wert gestohlenen Kompletträder wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

