Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Gemarkung Erlenbach: Zeugen nach Unfallflucht auf der Autobahn gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.35 Uhr, verursachte der Fahrer eines Sattelzugs auf der BAB A6 beim Fahrstreifenwechsel hohen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger befuhr die mittlere Spur der BAB A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Beim Fahrstreifenwechsel auf den rechten Fahrstreifen touchierte er einen grauen BMW, welcher dort ebenfalls den rechten Fahrstreifen befuhr. In der Folge kam der BMW, besetzt mit einem 53-Jährigen, quer zur Fahrbahn auf dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Ein weiterer Sattelzug, gelenkt durch einen 63-jährigen Fahrzeuglenker, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den quer stehenden BMW auf. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, am Lkw von ca. 3.000 Euro. Zum Unfall verursachenden Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Sattelzug gehandelt haben muss. Zur Farbe oder einer eventuellen Aufschrift auf Zugmaschine oder Auflieger können keine Aussagen getroffen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter 07134 5130 zu melden.

