Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag auf einem Parkplatz in der Prof.-Schumacher-Straße in Osterburken bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14:10 Uhr beim Ausparken einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Besonders sucht die Polizei nach einem Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte und den 76-jährigen Besitzer beim Zurückkehren zu seinem Fahrzeug darauf aufmerksam machte. Der Zeuge wird als etwa 25 Jahre alt, männlich, mit dunklen Haaren beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und fuhr nach dem kurzen Gespräch mit einem Pkw davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

B27/Höpfingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 27 bei Höpfingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Toyota-Fahrerin fuhr gegen 17:20 Uhr in Richtung Hardheim und geriet aufgrund von Glatteis ins Schleudern. In der Folge kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Insgesamt sechs Insassen, darunter fünf Kinder, wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell