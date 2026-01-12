Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

K2814/Tauberbischofsheim: Pkw kommt bei Glätte von der Fahrbahn ab

Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr auf der Kreisstraße 2814 bei Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroën war von Distelhausen in Richtung Dittigheim unterwegs, als er aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kippte in der Folge auf die Seite. Der Fahrer sowie der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell