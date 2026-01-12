PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

K2814/Tauberbischofsheim: Pkw kommt bei Glätte von der Fahrbahn ab

Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr auf der Kreisstraße 2814 bei Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroën war von Distelhausen in Richtung Dittigheim unterwegs, als er aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kippte in der Folge auf die Seite. Der Fahrer sowie der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:02

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Unfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Osterburken: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht wichtigen Zeugen Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag auf einem Parkplatz in der Prof.-Schumacher-Straße in Osterburken bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14:10 Uhr beim Ausparken einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 02:16

    POL-HN: Wohnhausbrand mit Verletzten in Mosbach

    Heilbronn (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 11.01.2026, gg. 23:43 Uhr, ein Wohnhaus in der Kistnerstraße in Mosbach, in Brand. Der Brand breitete sich auf das gesamte Gebäude aus. Der alleinige Bewohner des Hauses, ein 80-jähriger Mann, rettete sich vermutlich durch einen Sprung aus dem ersten Stock des Gebäudes. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er aufgrund akuter Lebensgefahr durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren