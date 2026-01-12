Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2026

Heilbronn (ots)

Eppingen: 35-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Am Samstagabend kam es am Bahnhof Eppingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 21:15 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 35-jährigen Deutschen und einem ihm bekannten 25-Jährigen ebenfalls deutschen Staatsangehörigen. Der 35-Jährige soll den Jüngeren im weiteren Verlauf mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und ihn, als er bereits am Boden lag, weiter mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf malträtiert haben. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

