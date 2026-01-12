Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Adelsheim: Sachbeschädigung durch Brandlegung in öffentlicher Toilette

Neckar-Odenwald-Kreis: (ots)

Adelsheim: Zeugen nach Brandlegung in öffentlicher Toilette gesucht

Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen wurde das Toilettenpapier in einer öffentlichen Damentoilette in Adelsheim in Brand gesetzt.

Die öffentliche Toilette befindet sich im Untergeschoss des Rathauses in Adelsheim, direkt neben der dortigen Tiefgarage und ist über die Straße "Brunnenrain" erreichbar. Das Toilettenpapier befand sich in einem großen an der Wand befestigten Toilettenpapierspender. Da die Wände gefliest sind, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor, weshalb die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls sucht. Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell