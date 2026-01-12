PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Adelsheim: Sachbeschädigung durch Brandlegung in öffentlicher Toilette

Neckar-Odenwald-Kreis: (ots)

Adelsheim: Zeugen nach Brandlegung in öffentlicher Toilette gesucht

Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen wurde das Toilettenpapier in einer öffentlichen Damentoilette in Adelsheim in Brand gesetzt.

Die öffentliche Toilette befindet sich im Untergeschoss des Rathauses in Adelsheim, direkt neben der dortigen Tiefgarage und ist über die Straße "Brunnenrain" erreichbar. Das Toilettenpapier befand sich in einem großen an der Wand befestigten Toilettenpapierspender. Da die Wände gefliest sind, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor, weshalb die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls sucht. Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:40

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Reizstoff in Kinofoyer, Einbrüche, Raub und Unfälle

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Reizstoff in Kinofoyer versprüht Eine unbekannte Person versprühte am Freitagabend einen Reizstoff im Foyer eines Heilbronner Kinos. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert das im Eingangsbereich des Kinos am Berliner Platz ein unbekannter Reizstoff versprüht worden war. Neun Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:14

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - K2814/Tauberbischofsheim: Pkw kommt bei Glätte von der Fahrbahn ab Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr auf der Kreisstraße 2814 bei Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroën war von Distelhausen in Richtung Dittigheim unterwegs, als er aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kippte in der Folge auf die Seite. Der Fahrer sowie der Beifahrer erlitten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren